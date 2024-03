Uppgifter: Thomas Frank med på Liverpools lista för Klopp-ersättare

Sillybloggen

För Liverpools del har man därefter ryktats vända blicken mot Sporting Lissabons tränare Ruben Amorim, samt Brightons tränare Roberto De Zerbi.

Men nu kommer nya uppgifter att ett annat namn är aktuellt.

Under lördagen skriver ansedda The Athletic att Brentfords danske huvudtränare Thomas Frank är med på Liverpools lista över möjliga ersättare. Liverpool-ledningen uppges enligt sajten uppskatta vad Frank åstadkommit hos Brentford, och att hans fotboll har en hel del likheter till den fotboll Liverpool spelar under Jürgen Klopp just nu.

Sajten menar dock att steget från Brentford till Liverpool hade varit stort, så därmed återstår det att se om Liverpool agerar på det Frank-intresset framöver.

I övrigt nämns Tysklands förbundskapten Julian Nagelsmann som ett alternativ, och Inters succétränare Simeone Inzaghi. Den sistnämde ses dock som en ”outsider”.

Liverpool befinner sig för tillfället på en andra plats i Premier League.