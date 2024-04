The Athletic: Liverpool värvar in Marques från Benfica

Sillybloggen

Jürgen Klopp har meddelat att han lämnar sin post som huvudtränare till sommaren. Jörg Schmadtke har redan lämnat sin post som sportchef.

Samtidigt har Michael Edwards återvänt till klubben i form av fotbollschef, och har tagit med sig Bournemouths tekniska direktör Richard Hughes.

Nu är nästa pusselbit på plats.

Under tisdagsmorgonen rapporterar The Athletic att Benficas tekniske direktör Pedro Marques är klar för en flytt till Liverpool. Portugisen kommer att ta en roll som där han ska fokusera på att plocka in de bästa globala talangerna på marknaden.

The Athletic skriver vidare att rekryteringen kommer att bekräftas inom kort.

Marques har tidigare en bakgrund som prestationsanalytiker i Manchester Citys organisation samt prestationsanalytiker och rekryteringsansvarig i Sporting Lissabon.