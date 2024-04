Officiellt: Sundsvall skriver kontrakt med Carrick

Sillybloggen

Superettan-klubben Gif Sundsvall meddelar under fredagen att högerbacken Edvard Carrick, 19, flyttas upp från akademin till A-laget med ett kontrakt över tre år.

– Edvard är en högerback med offensiv fotboll som sin styrka och har under förra hösten visat att han även utvecklat sin defensiva spelstil. Under försäsongen har Edvard verkligen visat att han förtjänar en plats i vår A-trupp. Han har tävlat mot allsvenskt motstånd under cupen och presterat mycket bra. Det gläder oss att ännu en spelare har gått upp genom akademin och fått ett A-lagsavtal. Välkommen, Edvard, säger sportchefen Joel Cedergren på klubbens hemsida.

Carrick är också glad över uppflyttningen.

– Det känns otroligt bra att ha skrivit på för klubbens A-lag! Ser fram emot en bra säsong tillsammans med killarna. Forza Gif, säger han.

Carrick har hittills gjort åtta tävlingsmatcher med “Giffarna”.