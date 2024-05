Uppgifter: Arsenal öppet för att sälja Nketiah

Sillybloggen

Nyligen uppgav The Athletic att brassen Gabriel Jesus, 27, är till salu och nu kommer samma sajt med nya uppgifter om att Arsenal även är redo att sälja Edward Nketiah, 24. Enligt The Athletic kan det bli en försäljning – om det kommer in ett acceptabelt bud.

Häromveckan rapporterade samtidigt engelska tidningen The Guardian att Alexander Isak, 24, är ett prioriterat övergångsmål för Arsenal i sommar. Newcastle-stjärnan kan kosta så mycket som runt 100 miljoner pund, drygt 1,36 miljarder kronor. Enligt The Athletic hör möjliga försäljningar av Jesus och Nketiah ihop med att Arsenal vill frigöra plats för att stärka upp forwardsstallet.

Nketiah kom till Arsenal från Chelsea under 2015, och har sedan dess gjort 38 mål och sju assist på 168 framträdanden. Han har kontrakt till sommaren 2027. Jesus har också kontrakt till 2027, och anslöt från Manchester City för drygt två år sedan.