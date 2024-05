Uppgifter: Isak är Barcelonas andraval

Sillybloggen

En annan klubb som har uppgetts visa intresse är Barcelona, som sägs vara på jakt efter ett yngre anfallsalternativ till Robert Lewandowski som har hunnit fylla 35.

Nu kommer det katalanska programmet Onze, på TV3 med uppgifter om att Alexander Isak är ett av alternativen som Barcelona överväger. Han anses dock vara andravalet bakom Liverpools Darwin Núñez.

Tidigare under veckan bidrog Núñez till spekulationerna om en flytt från Liverpool när han raderade alla bilder med Liverpool-koppling på sitt Instagram-konto. Onze rapporterar att uruguayanen just nu är i Barcelona tillsammans med landslagskollegan Ronald Araújo som spelar i just Barcelona. Enligt uppgifterna hoppas klubben att vänskapen ska vara till deras fördel.