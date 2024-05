Uppgifter: Milan har gett besked till Pioli - blir avsked i sommar

Sillybloggen

Under onsdagen uppger den italienska sajten calciomercato.com att Milan har gett besked till tränaren Stefano Pioli om att det inte blir en fortsättning efter den här säsongen, trots att tränarens kontrakt är till 2025. Under en längre tid har det även publicerats uppgifter om just det, och nu sägs alltså Milan tagit ett definitivt beslut och meddelat det.

Samtidigt har sajten uppgifter om att Milan är på väg att ta in Paulo Fonseca från Lille som ersättare. Portugisens kontrakt går ut i sommar, och han uppges redan gett grönt ljus till den italienska klubbens kontraktserbjudande som är över tre år med en lön på runt tre miljoner euro, drygt 35 miljoner svenska kronor per säsong. Endast tränarens signatur sägs saknas för att det ska bli en gemensam framtid.

Tidigare har Fonseca basat över Roma, Sjachtar Donetsk, Braga och Porto.