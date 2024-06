Uppgifter: Man United intresserat av Alvarez

Sillybloggen

Men tiden i West Ham kan vara på väg att nå sitt slut.

Transferjournalisten Fabrizio Romano skriver nämligen att Manchester United vill värva en mittfältare under sommaren – och det är just Alvarez som “Red Devils” har fått upp ögonen på. Casemiro, 32, har dessutom ryktats bort från Old Trafford en tid, och ten Hag ser Alvarez som en möjlig ersättare.

Det skulle i så fall bli en återförening – då Alvarez spelade under ten Hags ledning i Ajax mellan åren 2019 och 2022.

West Ham fick slanta upp 40 miljoner euro, cirka 450 miljoner kronor, när de tog in mexikanen. Och prislappen lär inte ha sjunkit. Det kan med andra ord bli en dyr historia för “Red Devils”

Annons

Edson Alvarez har totalt gjort två mål och två assist på 42 framträdanden i West Ham. I Ajax mäktade mexikanen med att spela 147 matcher.

Han är även en mycket viktig kugge i Mexikos A-landslag. 79 landskamper finns på meritlistan, och han axlar även kaptensrollen.