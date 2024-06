Uppgifter: Liverpool i kontakt med Adrien Rabiot

Sillybloggen

Tidigare under dagen rapporterade italienska La Gazzetta dello Sport att Real Madrid visar intresse för att plocka in fransmannen på fri transfer under sommaren, då hans avtal med Juventus löper ut den 30 juni.

Men Real Madrid ser nu ut att behöva gå in i en dragkamp.

Italienska Sportitalia uppger nämligen att Liverpool ger sig in i jakten på 29-åringens signatur. Merseyside-klubben har, enligt tv-kanalen, redan tagit kontakt gällande att värva Rabiot under sommarfönstret.

Samtidigt vill Juventus behålla mittfältaren – då de har erbjudit honom ett nytt tvåårskontrakt. Men parterna har inte kommit överens.

Övriga klubbar som har ryckt i fransmannen är Manchester United, Newcastle och Milan.

Sedan Rabiot anslöt till Juventus har han gjort 212 framträdanden i klubben. 22 mål och 15 assist är hans poängfacit.

Rabiot och Frankrike spelar härnäst mot Polen i EM den 25 juni, 18.00.

Matchen sänds i TV4 och TV4 Play.