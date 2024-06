Brittisk media: Spurs intresserat av Couto

Sillybloggen

Manchester Citys brasilianske högerback Yan Couto, 22, anslöt under sommaren 2020, och har under de senaste åren varit utlånad. Sedan sommaren 2022 har han spelat med spanska Girona, och bidrog under den gångna säsongen med två mål och tio assist på 39 matcher, samtidigt som Girona gjorde succé i La Liga.