Uppgifter: West Ham visar intresse för Sørloth

Detta har också medfört intresse för Sørloth och nu rapporterar spanska AS att West Ham United visar intresse för att plocka in strikern under sommarfönstret.

Enligt uppgifterna ska London-klubben vara på jakt efter en ny anfallare och vidare sägs man ha hört sig för kring villkoren för en eventuell affär med Villarreal.

I Sørloths nuvarande avtal finns en utköpsklausul på 38 miljoner euro, motsvarande 447 miljoner kronor. Om West Ham skulle konkretisera sitt intresse ytterligare och göra en värvning till verklighet skulle det innebära att 28-åringen återvänder till London, där han var hemmahörande under sina år i Crystal Palace.