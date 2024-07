Officiellt: Biereth lämnar Arsenal

Sillybloggen

“En gång en ‘Gooner’, alltid en ‘Gooner’. Tack för allt”, skriver spelaren på Instagram.

Enligt transfer-specialisten Fabrizio Romano är övergångssumman på fyra miljoner pund, drygt 54 miljoner svenska kronor, och enligt The Athletic rör det sig därmed om den österrikiska klubbens dyraste värvning någonsin.

Biereth kom till Arsenal från Fulham under 2021, och har under de senaste åren varit på lån hos RKC Waalwijk, Motherwell och just Sturm Graz under den gångna vårsäsongen.

Biereth blev inte noterad för någon A-lagsmatch med Arsenal.