Athletic: Man United trappar upp jakten på Ivan Toney

Sedan han anslöt till Brentford 2020 har engelsmannen mäktat med att göra 72 mål på 141 framträdanden – och det har inte saknats rykten kring var anfallaren hamnar härnäst.

Han sitter nämligen på ett kontrakt med klubben som går ut om ett år – och Brentford blir således tvungna att sälja målsprutan i sommar – alternativt i januarifönstret – om de vill få några stålar för honom.

Nu rapporterar trovärdiga The Athletic att Manchester United, som har kopplats ihop med Toney under en tid, trappar upp jakten. Ledningen har, enligt tidningen, haft möten kring en eventuell värvning av succéanfallaren. De är medvetna om Toneys kontraktssituation – och tror därför att de kan ro en övergång i hamn under sommarens transferfönster.

Brentford rapporteras vilja ha 60 miljoner pund, över 800 miljoner kronor för Toney. Men Manchester United planerar att förhandla ner det till 40 miljoner pund, omkring 540 miljoner kronor.

En annan PL-kugge som kopplas ihop med “Red Devils” är Dominic Calvert-Lewin, som huserar i Everton. Merseyside-klubben uppges vilja ha 30 miljoner pund, strax norr om 400 miljoner kronor, för forwarden.