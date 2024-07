Uppgifter: Arsenal och Lazio överens om Tavares-affär

Sillybloggen

Portugisen anslöt till klubben under sommaren 2021 från Benfica, men har därefter aldrig slagit sig in i Arsenals startelva. Detta har i sin tur gjort att det har blivit utlåningar till Marseille och Nottingham Forest under de senaste säsongerna. Nu ser det ut att bli en ny vända på lån.

Det är journalisten Alfredo Pedulla som rapporterar att Arsenal är överens med Lazio om en utlåning av Tavares. Enligt uppgifterna ska det röra sig om ett låneavtal där det ingår en köpplikt på sju miljoner euro, cirka 80 miljoner kronor, och det som återstår är att de slutgiltiga avtalen ska signeras.

Tavares spelade åtta Premier League-matcher för Nottingham Forest under den gånga säsongen.