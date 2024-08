Uppgifter: Mourinho vill värva Lo Celso

Sillybloggen

Giovanni Lo Celso kom till Tottenham under sommaren 2020. Argentinaren har därefter lånats ut vid tre olika tillfällen, men faktum är att han alltjämt är under kontrakt med London-klubben.

Detta är något som José Mourinho verkar vilja ändra på.

Enligt Daily Express vill nämligen portugisen göra ett försök för att få till en överenskommelse med Tottenham kring Lo Celso. Mourinhos Fenerbahce sägs dock inte vara den enda klubben som visar intresse, då även flera spanska klubbar följer 28-åringen.

José Mourinho var tränare i just Tottenham mellan 2019 och 2021. Det var med andra ord under Mourinhos ledning som Lo Celso hämtades in till Premier League-klubben.