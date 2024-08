Affär uppges klar - Juventus värvar Kalulu

Sillybloggen

Sent under måndagen uppger transfer-specialisten Fabrizio Romano att Juventus värvar backen Pierre Kalulu från Milan. Uppgörelsen sägs handla om ett lån värt tre-fyra miljoner euro, samt en köpoption värd 14 miljoner euro plus tre miljoner euro i olika bonusar. Därmed rör det sig om 34-46 miljoner kronor för lånet, samt 160 plus 34 miljoner kronor vid ett köp.

Kalulu kom till Milan från Lyon under 2020, och har i grunden kontrakt till 2027. Han är hittills noterad för 112 framträdanden med den italienska storklubben.