Roque har landat - poserar med Betis-halsduk

Brasse-forwarden Vitor Roque, 19, anslöt i vintras till Barcelona för vad som då påstods vara runt 350 miljoner kronor, samtidigt som uppgifter gjorde gällande att övergångssumman kan stiga med ytterligare 350 miljoner kronor via olika prestationsbaserade bonusar.

Därefter blev det bara två mål på 16 matcher under vårsäsongen, och under de senaste veckorna har brassen kopplats ihop med en flytt till en ny klubb. Tidigare under lördagen publicerade transfer-specialisten Fabrizio Romano uppgifter om att Barcelona är i slutförhandlingar med Real Betis om Roque – och att det kommer bli en utlåning.

Senare under lördagen skriver Romano att Roque nu har landat i Sevilla, och visar även upp en bild på brassen med en Betis-halsduk. Även flera andra spanska medier har videoklipp på när forwarden håller upp en Betis-halsduk.

Roque har i grunden kontrakt med Barcelona till sommaren 2031.

