Uppgifter: Bayern och Benfica intresserade av Touré

Tidigare under sommaren har Hammarby-sportchefen Mikael Hjelmberg också bekräftat att det finns intresse från några av Europas största ligor. Nu har Fotboll Sthlm gått ut med två klubbar som visar intresse.

Enligt uppgifterna är både Bayern München och Benfica intresserade av yttern. Intresset sägs vara konkret och enligt uppgifterna lär klubbarna vara på plats när Hammarby gästar IFK Göteborg under söndagen.

Huruvida en affär blir av under sommarfönstret återstår dock att se. Det tyska övergångsfönstret stänger under fredagskvällen och det portugisiska fönstret stänger under måndagen.

Bazoumana Touré har noterats för fem mål och två assist på 14 allsvenska framträdanden.