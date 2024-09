Uppgifter: Fofanas flytt riskerar att spricka

Sillybloggen

Allt som återstod innan dealen var helt i hamn var nödvändigt pappersarbete.

Där verkar det ha uppstått strul.

Under onsdagskvällen rapporterar nämligen The Independent-journalisten Miguel Delaney att Fofanas flytt riskerar att spricka. Ett sent problem har dykt upp, och Chelsea och AEK Aten är oeniga om hur man ska lösa det.

Exakt vad det handlar om framgår inte av uppgifterna. Men klubbarna har kort om tid på sig att enas eftersom det grekiska transferfönstret stänger i kväll vid midnatt.

Chelsea köpte Fofana från Molde i januari 2023. Totalt har det blivit fyra framträdanden för Londonklubben för den 21-årige strikern, som var utlånad till Burnley i våras.