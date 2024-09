Uppgifter: Schalke vill ta in Raúl som huvudtränare

Sillybloggen

I lördags meddelade Schalke 04 dessutom att man har valt att sparka huvudtränaren Karel Geraerts. Utöver detta fick även sportchefen Marc Wilmots lämna sitt uppdrag med omedelbar verkan.

Som sagt, fritt fall.

Men nu kan den tyska klubben ta in en ikon som ny huvudtränare.

Den spanska tidningen Relevo uppger nämligen att Raúl, som för närvarande tränar Real Madrids andralag Castilla, är högt upp på listan över möjliga efterträdare.

Och det kan bli möjligt.

Tyska Bild uppger nämligen att Real Madrid-ikonen har bett om att lämna uppdraget i “Los Blancos”. Dessutom kan han klubben – då han gjorde 40 mål på 97 matcher under två säsonger i början på 10-talet.

Raúl är mest känd för sin tid i just Real Madrid. Under sin mångåriga sejour i den spanska huvudstadsklubben stod spanjoren för 323 mål på 741 matcher. Han avslutade sin spelarkarriär 2015 för att kliva in i Real Madrids organisation.