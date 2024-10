Athletic: Wilshere får roll i Norwich

Sillybloggen

Jack Wilshere avslutade sin karriär som 30-åring 2022 efter att ha dragits med enorma skadeproblem under flera års tid. I samma veva klev han in som tränare för Arsenals U18-lag, ett uppdrag som han nu ser ut att lämna.

The Athletic-journalisten David Ornstein uppger nämligen att Wilshere är klar för ett uppdrag i Norwich.

Wilshere sägs nu ta klivet in i seniorfotbollen där han kommer att få en roll som assisterande tränare under huvudtränare Jess Thorups ledning. Denna förändring sägs träda i kraft inom kort, eftersom Wilshere kommer att göra sin sista dag i Arsenal under onsdagen.

Den assisterande tränarrollen är vakant efter att Narcis Pelach lämnade för att ta över Stoke City. I den nuvarande staben återfinns bland annat Glen Riddersholm, som tidigare basade över IFK Norrköping.