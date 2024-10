Sky: De Bruyne lockas av MLS-flytt - vid Man City-avsked

Sillybloggen

Nu uppger Sky Sports att Manchester City har etablerat inledande samtal om en förlängning, samtidigt som det inte sägs vara helt säkert att det blir en gemensam framtid framöver.

Enligt Sky är De Bruyne även öppen för MLS, då han tycker om amerikansk kultur och gärna vill upptäcka fotbollen i staterna. Han sägs samtidigt inte vara särskilt lockad av Saudiarabien, där det rapporteras finnas ett stort intresse.

Tidigare har det publicerats uppgifter om att San Diego, som kliver in i MLS nästa säsong, har erbjudit De Bruyne lika mycket pengar som belgaren drar in i City, det vill säga nära 20 miljoner dollar brutto, drygt 211 miljoner kronor per säsong.

De Bruyne kom till City från Wolfsburg under 2015. Han har genom åren gjort 103 mål och 171 assist på 388 matcher med den engelska storklubben.