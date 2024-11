Uppgifter: Amorim vill värva Araujo

Sillybloggen

Manchester United har under senaste tiden kopplats ihop med flera olika forwards, däribland Viktor Gyökeres, samt flera olika vänsterbackar.

Under torsdagen uppger brittiska tidningen The Sun att Amorim även vill ha in Benficas mittback Tomas Araujo, 22, som sitter på ett kontrakt till sommaren 2028.

Amorim rapporteras vara redo att trycka på för en värvning i januari, men en värvning sägs samtidigt kunna kosta hela 50 miljoner pund, drygt 692 miljoner svenska kronor. Amorim hävdas vidare ha ett möte med Uniteds ledning på fredag, där de väntas diskutera just Araujo.

Araujo är fostrad i Benfica och har genom åren gjort 48 matcher med klubben.