Uppgifter: Fem klubbar har ögonen på Garnacho

Under torsdagen uppger brittiska tidningen Daily Mail att fem storklubbar – Bayern München, Barcelona, Milan, Paris Saint-Germain och Real Madrid – har ögonen på Garnacho. Enligt tidningen kan United tänka sig att sälja den offensive spelaren framöver, men då krävs det minst 70 miljoner pund, motsvarande 968 miljoner svenska kronor.

Tidigare har även brittiska tidningen The Sun skrivit att Atlético Madrid är intresserat av den argentinske stjärnspelaren. 20-åringen kom till Uniteds akademi från just Atlético under 2020 och har sedan dess gjort 23 mål och 13 assist på 110 framträdanden.