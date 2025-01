Uppgifter: Rashford aktuell för Napoli - kan ingå i bytesaffär

Sillybloggen

Nu uppger brittiska tidningen The Sun att Rashford kan ingå i en spektakulär bytesaffär med Napoli. Enligt The Sun vill Napoli-tränaren Antonio Conte ha in Rashford, vilket i sin tur kan öppna för att forwarden Victor Osimhen, som just nu är på lån hos Galatasaray, går åt motsatt riktning.

Tidigare i veckan publicerades det även uppgifter om att Rashford har ratat tre lukrativa erbjudanden från Saudiarabien. Rashford är den här säsongen noterad för sju mål och tre assist på 24 framträdanden. Han har spelat i United under hela sin seniorkarriär.