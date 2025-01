Uppgifter: Milan budar på Rashford

Sillybloggen

Nu ska ett bud lagts.

Enligt italienska Sky-journalisten Gianluca Di Marzio har Milan framfört ett konkret förslag till Manchester United avseende ett lån med köpoption.

Laurie Whitwell, reporter på The Athletic, uppger att Marcus Rashfords representanter har haft samtal med den rödsvarta Milano-klubben, där Zlatan Ibrahimovic innehar en topproll. Transfergurun Fabrizio Romano sitter på liknande uppgifter och hävdar att Rashfords entourage landade under tisdagen och att fortsatta samtal är att vänta under onsdagen.

Även Dortmund och Juventus uppges ha Rashford på sin radar. Något som försvårar för intresserade klubbar att knyta till sig Rashford är det enorma lönekuvertet på 325 000 pund i veckan (ungefär 4,5 miljoner kronor), enligt The Athletic.