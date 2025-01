AIK testar Humphrey Omondi

Sillybloggen

Under tisdagskvällen går Stockholmsklubben ut med att man har bjudit in Aroko Humphrey Omondi, 17, till träningslägret i Marbella. Och han följer med för att testas med under lägret.

Den kenyanske talangen tillhör Kariobangi Sharks i Kenya, men ska nu alltså testa vingarna i “Gnaget”.

– Humphrey är en offensiv spelare med fin teknik och god spelförståelse som gjorde ett mycket bra intryck när vi besökte Nairobi under november förra året, säger Thomas Berntsen till AIK:s hemsida.

– Han har nyligen fyllt 17 år och vi har med honom på träningslägret i Marbella för att han ska lära känna bättre hur AIK fungerar, fortsätter han.

AIK är på träningsläger i Marbella till den 11 februari.