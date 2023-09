Bolivia skakat av korruptionsskandal - ligaspelet ställs in

Voetbal International rapporterar att en korruptionsskandal inträffat i Bolivia.

I helgen läckte en ljudfil ut där en domare fick instruktioner från en styrelseledamot i det bolivianska fotbollsförbundet om att påverka en match.

Under tisdagen träffades samtliga 17 klubbar i högstaligan för ett möte om hur man skulle gå till väga. Där röstade 14 klubbar för att ställa in säsongen. The Strongest, som var serieledare, röstade emot beslutet.

Beslutet är redan verkställt.