Bomb exploderade i spelarbuss - tre spelare skadades

Händelsen ägde rum i torsdags. Det var på väg till mötet med Sampaio Correa i Copa do Nordeste som en bomb exploderade i Bahias spelarbuss. Via sitt Twitter-konto rapporterar den brasilianska klubben att explosionen i bussen skedde vid ankomsten till arenan och att tre spelare skadades.

"Det mest oroande fallet är målvakten Danilo Fernanades, som träffade av granatsplitter i ansiktet och redan har förts till sjukhus", skriver Bahia.

Bahia meddelar att spelarna som skadades i samband med händelsen har lindriga skador, men att Danilo Fernandes behöver genomgå fler undersökningar.

"Danilo Fernandes mår bra men kommer spendera natten på sjukhus. Han har flera skador i ansiktet, på halsen och benen. Han var tvungen att sys och kommer vara kvar för ytterligare undersökningar. Han ska även undersökas av en ögonläkare, eftersom han fick ett skärsår nära öga".

Efter händelsen fördes diskussioner om matchen skulle genomföras eller inte. Bahia-spelarna valde dock att spela matchen som planerat och vann med 2-0.

