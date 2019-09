Familjetragedi för Cafu – äldsta sonen död i hjärtinfarkt

Brasilianska före detta storspelare Cafu har drabbats av en familjetragedi. Under gårdagen dog hans äldste son, Danilo Feliciano de Moraes, när han spelade fotboll med sina vänner i Sao Paulo. Det bekräftar familjevännen Paulo Sergio, enligt Globesport.

Enligt Globesport berättar Sergio att Danilo mådde dåligt när han hade spelat i tio minuter och togs till ett sjukhus, men tragiskt nog gick hans liv inte att rädda.

Danilo var det äldsta barnet i en tre personer stor syskonskara. Han blev 30 år gammal.

Our @officialcafu has lost his son, Danilo. It's with a sad heart that we offer our deepest condolences to his family at this saddest of times 🙏



Marcos, in questo momento di profonda tristezza ogni rossonero è con te e la tua famiglia. Il nostro abbraccio va a voi 🙏