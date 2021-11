Formiga avslutar otrolig landslagskarriär: "En av de största"

Miraildes Maciel Mota, även kallad Formiga, föddes 1978. På den tiden var det fortfarande olagligt för kvinnor i Brasilien att spela fotboll, en sport som ansågs "oförenlig med deras natur" enligt en lag från 1941, som upphävdes 1979.

Efter att förbudet mot damfotboll hävdes i landet började Formiga spela fotboll vid tolv års ålder, inspirerad av den brasilianske mittfältaren Dunga.

Formiga har varit ständigt närvarande i damfotbollen - till och med så länge att man inte ens har sett en stor internationell turnering (förutom VM i Kina 1991) utan att "Myran" (Formiga på portugisiska, ett smeknamn för hennes spelstil) varit med.

- Jag har slagits av det varje mästerskap: "Hur kan hon fortsätta och hålla den nivån?", säger Hanna Marklund till Fotbollskanalen.

Under sin 26-åriga karriär har Formiga varit i Sverige, USA och Frankrike (där hon hjälpte Paris Saint-Germain till deras första ligatitel förra säsongen), samt spelat för åtta brasilianska klubblag. I Sverige spelade hon i Malmö FF (i dag FC Rosengård) mellan 2004 och 2005.

Under natten till fredagen spelade Formiga, 43, sin sista match för Brasiliens landslag. Hon gjorde debut i landslaget när hon var 17 år gammal och är den enda fotbollsspelaren i historien (både för herrar eller damer) som har spelat i sju VM- och sju OS-turneringar. Hon avslutar alltså sin landslagskarriär med 234 landskamper mellan 1995 och 2021.

Formiga har även vunnit två olympiska silvermedaljer, 2004 och 2008, slutat tvåa i VM 2007, slutat trea i VM 1999, vunnit tre Pan American Games och sex Sudamericano Femenino-titlar.

Formigas mamma, Dona Celeste såg aldrig sin dotter spela fotboll live på grund av hennes flygrädsla. Men för Formigas sista match mot Indien under natten till fredagen stred hon mot sin stora rädsla och flög till Manaus för att se sin dotter göra det sista framträdandet av sin extraordinära brasilianska karriär.

Hanna Marklund spelade mot Formiga både i landslaget och i Sverige. Nu berättar hon för Fotbollskanalen vilken betydelse brasilianskan haft för fotbollen i Brasilien och i världsfotbollen.

- Hon har såklart en jättestor betydelse, framför allt i Brasilien. Hon har skapat sig själv en otrolig karriär att se tillbaka på. Hon har varit runt och spelat i så många olika klubbar och landslaget under den tiden under många, många år. Det är en alldeles fantastisk karriär.

Hur viktig skulle du säga att hon har varit, inte bara inom damfotbollen, utan i hela fotbollsvärlden?

ANNONS - Med den erfarenhet hon har både från mästerskap och på individnivå kan man lära sig så mycket. Att kunna motivera sig själv och hålla sig spelmässigt fräsch som hon har gjort i så många år och bidragit med den kvalitén får man hoppas att man tar vara på hennes kunskap, framför allt i Brasilien. Hon måste ju ha så mycket att komma med för både landslag, nya lag och kommande ledarroller.

Du har spelat mot henne när hon spelade i Sverige och mot henne i landslaget. Hur bra var hon som spelare enligt dig?

- Hon har ändrats så mycket genom åren. Hon har förändrat spelstilen mycket och anpassat sig. Hon är en allround-spelare med både bra fysik och bra teknik.

Är hon en av de bästa någonsin?

- Hon är med där. Att hon har varit med så länge gör att hon får en ännu större betydelse. Hon har varit tongivande i Brasilien så länge och till slut blev man så förvånad att hon fortfarande var kvar. "Kan hon platsa fortfarande", tänker man? Hon har varit fenomenal. På damsidan är hon en av de absolut största genom tiderna. På en lista med damspelare över världen kommer hon vara med i diskussionen mycket på grund av den långa karriären hon har haft.

Se klipp på Formigas avtackning och hennes mamma i klippen nedan.

⚠️ This is emotional!



👩‍👧 A mother, who is terrified of flying, has never seen her daughter play live. Today Dona Celeste faced her fears and flew to Manaus to see Formiga make the final appearance of her extraordinary Brazil career 💛



♾ #FormigaEternapic.twitter.com/fNCcb3cWp5