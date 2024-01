Sao Paulo bekräftar: Dorival Junior tar över Brasilien

Brasilien har hackat i det sydamerikanska VM-kvalet och har sju poäng efter sex spelade matcher. Tidigare i veckan bekräftade det brasilianska fotbollsförbundet att tillfällige förbundskaptenen Fernando Diniz, som ersatte Tite i juli i fjol, lämnar efter bara sex landskamper - och nu är en ersättare på plats.

Under söndagskvällen går den brasilianska klubben Sao Paulo ut med att chefstränaren Dorival Junior, 61, lämnar för att ta över som ny förbundskapten för Brasilien.

Junior uttrycker även glädje över sitt nya uppdrag.

- Det här är ett förverkligande av en personlig dröm, och det har bara blivit möjligt för erkännandet jag har fått för mitt arbete i Sao Paulo, säger han i ett uttalande på den brasilianska klubbens X-konto.

Enligt Globo tackade Junior under söndagen ja till att bli ny förbundskapten för Brasilien, och ledde samtidigt i dag sin sista träning med Sao Paulo. Efter träningen tog han farväl av spelare och ledare.

Globo skriver också att det brasilianska förbundet väntas tillkännage Junior som ny förbundskapten inom de kommande dagarna. Juniors kontrakt sägs sträcka sig över VM 2026, som spelas i Kanada, Mexiko och USA.

Junior har lett Sao Paulo sedan i april i fjol, och har även basat över flera andra brasilianska klubbar, som Flamengo, Santos och Palmeiras.

Brasiliens fotbollsförbund hoppades, enligt Globo, först på att få in Real Madrid-tränaren Carlo Ancelotti som ny förbundskapten till nästa sommar, men nyligen förlängde italienaren i stället sitt avtal med den spanska storklubben till sommaren 2026.

Brasilien ställs i slutet av mars mot England i en träningsmatch.

