TV: Bisarra scener i Bulgiarien - spelare fick tas av plan med poliseskort

Det utspelade sig minst sagt kaosartade scener under slutminuterna av mötet mellan Levski Sofia och Ludogorets i Bulgiarien. Gästernas rumänske försvarare Cosmin Moti satte 2-0 till gästerna på straff och firade genom att sträcka ut händerna i sidan och rikta sig mot hemmafansen. Det uppfattade Levski-supportrarna uppenbarligen som en provokation för då Moti bara några minuter senare skulle lämna planen efter att ha fått sitt andra gula kort så fick han första vänta in kravallutrustad polis. Med polisens skydd tog sig rumänen till spelartunneln – men då hoppade en supporter ner på tunnel för att ge sig på Moti.

Bisarra scener i en match som till sist slutade just 2-0 för Ludogorets. Därmed har laget grepp om ligatiteln i Buligarien.

Surreal stuff in Bulgaria!!! Romanian defender Moti gets sent off, then has to leave the pitch under police escort!!! Fan JUMPS on the tunnel to kick him!!! Incredible scenes in tonight's derby between Levski and Ludogorets!!!! pic.twitter.com/TNTF03zhgP