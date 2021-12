Ancelotti: "Det finns inga lag med kvalitet att vinna Champions League"

Real Madrid vann hemma mot Inter i Champions League under tisdagskvällen. Carlo Ancelottis lag vann med 2-0 efter mål av Toni Kroos och Marco Asensio. Efter matchen gav Ancelotti en bedömning av var storklubben står just nu.

- Vi gör det bra. Vi är på en hög nivå och nu har vi ett större defensivt engagemang. Ibland pressar vi inte tillräckligt högt. Vi mår bra, vi är bekväma, säger Ancelotti under presskonferensen efter Inter-matchen och fortsätter:

- Vi har inga medel att försvara på en öppen plan. Ibland är det inte så estetiskt tilltalande, men vi gör det väldigt bra.

Real Madrid vann grupp D med fem poäng före tvåan Inter. I ligan leder Real Madrid även med åtta poäng ner till tvåan Sevilla. Trots det vill Ancelotti inte se "Los Blancos" som någon favorit till den imponerande dubbeln.

- Vi har kvaliteten att vinna La Liga och kvalitet att utmana i Champions League. Det finns inga lag med kvalitet att vinna Champions League. Men att utmana? Ja, säger han och fortsätter:

- Det finns mer intensiva lag, andra med mer kvalitet. Vi är inte ett intensivt lag i den defensiva aspekten. Vi kan inte försvara oss på en öppen plan, men vi har mycket kvalitet, mycket erfarenhet och mycket engagemang.

