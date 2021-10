Atalanta-spelarnas välkomnande i Manchester - brandlarmet gick fem (!) gånger: "Jättedåligt"

Atalanta har rest till Manchester för att ta sig an Manchester United i Champions League på Old Trafford. Atalanta leder gruppen med fyra poäng på två matcher inför onsdagens möte, medan United placerar sig på tredjeplats med tre poäng på lika många spelade.

Men det var inget varmt välkomnande Atalanta fick i Manchester. Roksana Malinovskyi, fru till Atalanta-spelaren Ruslan Malinovskyi, uppger på sina sociala medier att brandlarmet på italienarnas hotell gått hela fem (!) gånger sedan de anlänt.

"Alarmet gick fem gånger från och med att spelarna ankom till hotellet. Det var på högsta volym. Var det en slump eller ett misstag? Jag tror inte det. Ett sådant välkomnande från lokalt folk är jättedåligt. Jag hoppas våra supportrar hejar på spelarna, och, kanske, händer samma sak på ett hotell i Italien", skriver hon på Instagram.

Manchester United och Atalanta spelar 21:00 under onsdagskvällen. Matchen kan ses hos Telia och C More med sändningsstart 20:45.