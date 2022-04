Backbekymmer för Guardiola inför CL-semin - kan sakna tre spelare

Under tisdagskvällen ställs giganterna Manchester City och Real Madrid mot varandra i den första av två Champions League-semifinaler mellan lagen. City är ute efter att vinna turneringen för allra första gången, men lär gå en hård batalj mot mesta mästarna från Madrid som har hela 13 Champions League-pokaler i sina titelskåp.

Inför tisdagens hemmamatch har en del bekymmer i backlinjen uppstått för City-managern Pep Guardiola. João Cancelo är avstängd i det första mötet och såväl Kyle Walker som John Stones är tveksamma till spel.

- De (Walker och Stones) är frågetecken. De har inte tränat de senaste sju, tio dagarna, John inte sedan Brighton-matchen (20 april). Vi får se hur de känner och fatta ett beslut i morgon, säger Guardiola på måndagens presskonferens.

Manchester City-Real Madrid sänds på TV4 och streamas på Telia samt C More med studiostart 20.00 under tisdagen. Avspark 21.00.