Bale utanför Real Madrids matchtrupp mot City

Efter att fotbollen drog igång igen efter coronauppehållet har Gareth Bale bara gjort två framträdanden i Real Madrid-tröjan under tränare Zinedine Zidane.

Nu står det klart att Bale inte kommer att få speltid i returmötet med Manchester City i Champions Leagues åttondelsfinal, då 31-åringen inte är uttagen i matchtruppen.

Real Madrid får även klara sig utan Sergio Ramos i returmötet med City, då mittbacken är avstängd. Real meddelar dock att lagkaptenen följer med laget till matchen ändå.

Real Madrid förlorade den första åttondelsfinalen mot City i Madrid med 1-2. Returmötet spelas i Manchester på fredag.

📋 Our 24-man squad for the match against @ManCity!#RMUCL | #HalaMadrid pic.twitter.com/ybR3uqQDyP