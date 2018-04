Barça med ena foten i CL-semifinal - efter två självmål av Roma på Camp Nou

Barcelona inledde som förväntat kvartsfinalen mot Roma med stort bollinnehav på Camp Nou i Champions League. Laget vårdade bollen på offensiv planhalva och stack emellanåt fram i attacker mot bortalagets mål. Kroaten Ivan Rakitic var i inledningen av första halvlek nära att måla, men fick se bollen gå via bortre stolpen och ut från straffområdet.

Barcelona fortsatte att trycka på framåt och fick till slut utdelning. I den 38:e minuten spelade sig laget åter in i straffområdet, men behövde den här gången själva inte avsluta mot mål, då Roma-mittfältaren Daniele De Rossi kom emellan och petade in bollen bakom Allisson i mål. Det var fjärde gången under den här säsongen som Barcelona fick med sig ett självmål i Champions League, vilket också skulle bli fler lite senare i andra halvlek.

I andra halvlek vaknade Roma till liv och skapade tidigt en het chans, när Diego Perotti nådde högst på ett inspel i straffområdet, men nickade tätt utanför mål. Det var ett bränt läge för mycket. Några minuter senare var det nämligen Kostas Manolas tur att vara olycklig i eget straffområde, då han stötte in bollen i eget mål, samtidigt som Gerard Pique tre minuter senare utökade till 3-0.

Edin Dzeko tände i den 80:e minuten en strimma hopp inför returmatchen med ett reduceringsmål, men lyckades inte hålla det hoppet vid liv. Luiz Suarez tog revansch för sitt offside-mål i första halvlek och fastställde i den 87:e minuten slutresultatet till 4-1. Det var också hans första mål under den här säsongen i Champions League.

Barcelona tog därmed med sig ett fint resultat till returen i Rom, då italienarna nu måste besegra Barcelona med 3-0 på sin hemmaplan för att ta sig vidare till Champions League-semifinal.

Startelvor:

Barcelona: Ter Stegen - Semedo, Pique, Umtiti, Alba - Roberto, Busquets, Rakitic, Iniesta - Suarez, Messi.

Roma: Alisson - Bruno Peres, Manolas, Fazio, Kolarov - Strootman, De Rossi, Pellegrini - Perotti, Dzeko, Florenzi.