Barcelonas glädjebesked: Messi tillbaka efter skada - med i CL-truppen

Barcelonas argentinske stjärna Lionel Messi ådrog sig den 20 oktober en fraktur i ena armen i mötet med Sevilla i La Liga. Efter det blev han borta från spel i mötena med Inter, Real Madrid, Cultural Leonesa och senast i går Rayo Vallecano, men nyligen var han däremot tillbaka i träning igen med övriga i laget.

I dag meddelade till slut Barcelona att stjärnan är fullt återställd och finns med i lagets matchtrupp till nästa veckas möte med Inter på bortaplan i gruppspelet i Champions League. Det är ett efterlängtad besked för den spanska giganten.

Barcelona har klarat sig hyggligt bra i Messis frånvaro och toppar tabellen i ligan med fyra poäng ner till Atlético Madrid, samtidigt som laget även toppar gruppen i Champions League.

