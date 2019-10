Belgaren frälste Chelsea i slutminuterna med kanonskott

Chelsea inledde Champions League-gruppspelet med en hemmaförlust mot Valencia och därefter en seger mot Lille på bortaplan. Under onsdagskvällen ställdes London-klubben mot fjolårets semifinalister Ajax som i sin tur vann sina två första gruppspelsmatcher.

Matchens inledning var fartfylld, först hade backen Joel Veltman en möjlighet med ett skott utifrån men avslutet gick en bit utanför Kepa Arrizabalagas stolpe. Därefter var det Frank Lampards mannars tur att skapa chanser, detta genom den unge talangen Mason Mount som bröt in i vänstra delen av straffområdet. Avslutet ställde till med en hel del bekymmer för Ajax målvakt Andre Onana men han lyckades styra bollen till hörna.

Mitt i halvleken varnades också Chelseas assisterande tränare Jody Morris, detta på grund av protester av bilderna att döma. I 27:e minuten fick Callum Hudson-Odoi en bra chans på en andraboll men skottet lämnade mycket att önska och gick några meter utanför.

Det var i stället hemmalaget som tryckte in en boll i mål i 35:e minuten. Hakim Ziyech drev in från högerkanten, slog ett lågt inlägg där Quincy Promes slängde sig fram och stötte in bollen. Men efter var-granskning dömdes målet bort för offside.

Andra halvlek började avvaktande och det var först i 58:e minuten en stor möjlighet dök upp, matchens hetaste. Detta efter att Edson Alvarez vräckte sig fram på en hörna och nickade i stolpen. Strax efter hade veteranen Daley Blind ett bra avslut men en bra placerad Arrizabalaga stod för en rutinräddning.

Michy Batshuayi ersatte Tammy Abraham och belgaren fick också ett drömläge i 73:e minuten. Han hamnade till synes ren framför mål men med backen Veltman flåsandes i nacken gick skottet flera meter över mål.

Han skulle revanschera sig med bara några minuter kvar av ordinarie matchtid. Han framspelades av en annan inhoppare, Christian Pulisic som var het i andra halvlek. Amerikanen tog sig in i straffområdet, slog in bollen som Marcos Alonso hoppade över. Där mötte 26-årige Batshuayi och skött in 1-0 via ribban, ett mycket vackert avslut.

- Jag är verkligen glad över vår andra hållna nolla i rad, speciellt som försvarare. Men jag är också nöjd med segern, vi spelade bra i dag. Det var inte lätt, att spela på en stor arena mot ett svårt lag som vann de två första gruppspelsmatcherna, säger Kurt Zouma enligt Uefa.

Segern gör att Chelsea går upp på samma poäng som Ajax.

Startelvor:

Ajax: Onana - Dest, Veltman, Blind, Tagliafico - Alvarez, Van de Beek, Martinez - Ziyech, Tadic, Promes

Chelsea: Arrizabalaga - Azpilicueta, Zouma, Tomori - Hudson-Odoi, Kovacic, Jorginho, Alonso - Willian, Abraham, Mount