Braut Hålands historiska CL-höst fortsätter – slog till mot Napoli igen

Erling Braut Håland har sedan flytten till Red Bull Salzburg i somras varit i en hysterisk målform. Norrmannen har slagit till hela 22 gånger på bara 16 matcher för den österrikiska klubben och hans sex mål på tre matcher i Champions League är flest någonsin för en spelare efter tre matcher.

På tisdagen var det dags för anfallaren att skriva ny historia, när Salzburg ställdes mot Napoli på bortaplan. Efter bara tio minuter fälldes Hwang Hee-chan av Kalidou Koulibaly och 19-åringen var iskall från straffpunkten och tryckte in 1-0.

Målet tar normmanen upp på sju fullträffar på fyra matcher. Det är mest någonsin för en spelare under hans första fyra matcher i turneringen och dessutom leder han höstens skytteliga med två mål mer än Robert Lewandowski.

- Jag lever i en dröm och det gäller att njuta, säger han till norska Viasat.

- Det är skönt att göra mål.

Napoli kunde kort innan halvtid kvittera genom Hirving Lozano, som tryckte in ett hårt markskott från distans. Det oavgjorda resultatet gör att Liverpool går om Napoli i toppen av gruppen medan Salzburg ligger trea, fem respektive fyra poäng efter storklubbarna.

- Liverpool och Napoli är två bra lag. Liverpool tappade här (i Napoli) men vi får ta det match för match. Det blir åtminstone en härlig match mot Sander (Berge, norsk landslagskollega) i Genk nästa match i Belgien sen tror jag vi får en fin avslutning mot Liverpool. Men det är en möjlighet (att gå vidare), säger Håland.

På annat håll i kvällens Champions League slog Lyon Benfica med 3-1, samtidigt som Valencia besegrade Lille med 4-1.

