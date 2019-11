Champions League-final kan spelas i USA

Champions League, tidigare Europacupen har spelats sedan 1955/56. Sedan turneringens start har finalerna endast spelats i olika städer i Europa, men det kan nu komma att ändras.

Uefa presenterade att finalen 2022 kommer spelas i München och finalen 2023 i London.

Flera medier, däribland Morning Consult och Daily Mail rapporterar om att Uefa nu undersöker om man kan lägga finalen 2024 i USA.

Det ska i så fall handla om New York eller där omkring.

Daily Mail skriver också att finalen kan spelas på Metlife Stadium i New Jersey, arenan rymmer omkring 82 550 åskådare och är hemmaarena för NFL-lagen New York Giants och New York Yets. Inget är dock officiellt ännu och det återstår att se om finalen 2024 för första gången spelas utanför Europa.