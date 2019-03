Chelsea-svenskar vann i CL-kvartsfinalen - PSG-fans missade mötet efter drog- och vapeninnehav

Chelsea, med svensktrion Hedvig Lindahl, Magdalena Eriksson och Jonna Andersson, tog i kväll emot Paris Saint-Germain i första kvartsfinalmötet på Wheatsheaf Park i Champions League. Då var det stökigt i London inför matchen.

AP rapporterar att en busslast med PSG-supportrar, som är avstängda från herrlagets och ungdomlagens matcher, blev stoppade av polis utanför arenan och bortfördra från området, samtidigt som en supporter blev gripen för droginnehav. Anledningen till det är att polisen fann vapen, knivar, knogjärn och droger på bussen. Samtidigt hade fansen ägnat sig åt vandalisering tidigare under dagen på olika platser i London.

När matchen väl drog igång, så spelade både Eriksson och Andersson från start, medan Lindahl satt på bänken. Efter en mållös första halvlek, så såg Chelsea i andra halvlek till att laget har ett kanonläge inför returen med två mål av Hannah Blundell och Erin Cuthbert i till 2-0-seger.

Chelsea är trea i ligatabellen och ställs härnäst den 27 mars mot PSG i returen i Champions League.

The 50 PSG ultras who arrived at Kingsmeadow at 8am have had their tickets confiscated and won’t be coming into this women’s match pic.twitter.com/PMSKifMkzw