CL-finaldomaren i blåsväder - Uefa kräver klargörande

Manchester City och Inter gör på lördag i nästa vecka upp i final i Champions League i Istanbul, Turkiet. Uefa har sedan tidigare valt ut polacken Szymon Marciniak, 42, till att döma matchen, och med runt en vecka till finalen är domaren i blåsväder.

Nyhetsbyrån AP rapporterar under torsdagen att "Never Again", som är en antirasistisk organisation i Polen, uppmanat Marciniak till att ta avstånd från högerextremism. Anledningen är att Marciniak, enligt organisationen, "främjat och deltagit i ett evenemang nyligen som var organiserat av den högerextreme polske politikern Slawomir Mentzen".

- Vi är chockade och förskräckta över Marciniaks offentliga koppling till Mentzen och hans varumärke med giftig extremhögerpolitik, säger Never Again-medgrundaren Rafal Pankowski i ett uttalande enligt AP.

- Det är oförenligt med de grundläggande värderingarna för fair play, jämlikhet och respekt, fortsätter han.

Enligt den engelska tidningen The Guardian är politikern Slawomir Mentzen känd för att ha lanserat den politiska sloganen: "Vi står emot judar, homosexuella, abort, beskattning och Europeiska unionen". Tidningen skriver även att Mentzen fick rubriker internationellt under 2021 för att ha producerat ett öl vid namn "White IPA Matters" som ett hån mot Black Lives Matter-rörelsen.

Uefa svarar i sin tur, enligt The Guardian, med att förbundet vill ha ett brådskande klargörande inför Champions League-finalen, och att ett ytterligare tillkännagivande kommer att ges i morgon, fredag efter att ha granskat alla bevis.

"Uefa är medvetet om anklagelserna kring Szymon Marciniak och söker ett brådskande klargörande. Uefa och hela fotbollsgemenskapen avskyr de 'värderingar' som främjas av gruppen i fråga och tar de här anklagelserna på största allvar. Ett ytterligare tillkännagivande kommer att göras i morgon (fredag), efter att ha granskat alla bevis", meddelar Uefa enligt tidningen.

Uefas utredning av Marciniak inblandning i det högerextremistiska evenemanget uppges genomföras av fotbollschefen Zvonimir Boban, samt av domarchefen Roberto Rosetti. Enligt den italienska tidningen La Repubblica tar Uefa ärendet på stort allvar, och domaren uppges riskera att bli av med sitt uppdrag att döma Champions League-finalen.