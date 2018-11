Det går tungt på flera plan för AS Monaco just nu. I ligan är laget näst sist och den nytillträdde tränaren Thierry Henry kämpar febrilt för att få ordning på laget på plan. På tisdagen föll man hemma mot Club Brügge med hela 4-0 och laget är nu sist i sin grupp i Champions League efter fyra spelade omgångar.

Vid sidan av planen kom än mer besvärande rubriker under tisdagskvällen. Den franska tidningen Le Monde rapporterar att ägaren, ryssen Dimitrij Rybolovlev, gripits och tagits in på förhör av polisen med anledningen av en korruptionsutredning. Några närmare detaljer än så ges inte. Miljardärens advokat har bekräftat att Rybolovlev togs in till förhör och även klubbägarens hem ska ha genomsökts, enligt Le Monde. Tidningen skriver att gripandet skedde under tisdagens morgon och att Rybolovlev fortsatt var frihetsberövad under eftermiddagen.

Franska Mediapart rapporterade under gårdagen om att Rybovlev försökt kringgå det ekonomiska regelverket Financial Fair Play. Uppgifter som klubben förnekar.

Rybolovlev räddade Monaco från konkurs 2011 då han köpte klubben och sedan dess har han stöttat den ekonomiskt. Tidningen Forbes har tidigare listat ryssen som nummer 242 över världens rikaste personer.