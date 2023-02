Coman sänkte PSG – fördel Bayern München inför returen

Ikväll ställdes PSG mot Bayern München på Parc des Princes. Ett PSG som dragits med en del skadeproblematik på senare tid. Kylian Mbappé var därför inte redo för att starta och inledde på bänken. Lionel Messi och Neymar startade längst fram.

16-årige Warren Zaire-Emery fick chansen från start. Han har tidigare spelat elva minuter mot Maccabi Haifa i turneringens gruppspel men detta blev supertalangens första start i Champions League och en start som gjorde honom historisk.

I Bayern München gjorde Joao Cancelo CL-debut för sin nya klubb efter att ha värvats in i januari från Manchester City.

Bayern München hade den största delen av bollinnehavet inledningsvis och PSG hade svårt att komma till sin rätt offensivt.

Tyskarna satte upp en hög press mot PSG som hade problem att ta sig ur den.

- PSG har stora problem i speluppbyggnaden, det är bolltapp på bolltapp på bolltapp, säger C Mores expertkommentator Olof Mellberg.

PSG misslyckades med att få iväg ett skott på mål under de första 30 minuterna och det var första gången det hände i Champions League för PSG sedan 2015 då man mötte Barcelona.

I slutet av den första halvleken fick Lionel Messi ett fint frisparksläge precis utanför straffområdet men argentinaren fick inte bollen över muren.

I halvtid gjorde lagen varsitt byte. PSG bytte ut Achraf Hakimi och in kom Presnel Kimpembe. I bortalaget klev Joao Cancelo av och in kom Alphonso Davies.

Bayern München tog ledningen i inledningen av den andra halvleken, inhopparen Davies slog ett inlägg til Kingsley Coman som blev ensam på bortre stolpen och kunde stöta in ledningsmålet efter ett svagt ingripande av Donnarumma i PSG-målet.

- De får betalt för bytet här, fin boll in och behärskat avslut men väldigt svagt ingripande av Donnarumma, den ska han ha, säger C Mores expert Olof Mellberg i sändningen.

- Han såg ihålig ut, lägger kommentator, Lasse Granqvist till.

Coman som har ett förflutet i PSG valde att inte fira målet.

Direkt efter målet agerade Galtier och bytte in Kylian Mbappé. Bayern München fortsatte dock att ösa på och Choupo-Moting var nära att utöka ledningen efter cirka timmens spel men Donnarumma via stolpen räddade PSG den gången.

Med lite mer än en kvart kvar att spela blixtrade PSG till och Kylian Mbappé kom fri mot Yann Sommer som kom ut bra och gjorde sig stor och stod för en räddning med ansiktet. I efterspelet till den situationen hade PSG och Mbappé en boll i nät men det var inte något snack om att det var offside.

Med knappa tio minuter kvar drog Nuno Mendes upp farten längs vänsterkanten och hittade in till Kylian Mbappé som satte dit kvitteringen. VAR-rummet påkallade dock domare Olivers uppmärksamhet då Mendes var offside i uppbyggnaden till målet.

Men PSG tog över under matchens slutskede. Nuno Mendes serverade kort senare fram Messi till ett drömläge men Benjamin Pavard stod för ett skickligt försvarsarbete när han blockade argentinarens avslut.

I matchens absoluta slutskede drog Pavard på sig sitt andra gula kort och blev utvisad. Fransmannen är därmed avstängd i returen.

En retur som Bayern München kommer kliva in med en fördel i för matchen slutade 1-0 till det tyska storlaget. PSG:s stjärntrio blev nollade.

C Mores Kim Källström menade att Bayern München till och med borde haft något mål ytterligare med sig.

- Klart rättvist resultat. Bayern München kanske borde gjort något mål till men jag tror att det är väldigt nöjda, säger han efter matchen.

Fotbollskanalens krönikör Olof Lundh på plats i Paris var inte imponerad av PSG:s insats ikväll.

- Det var ett lamt PSG pch en besvikelse bland publiken, det märkte man. Först när Mbappé kom in tog det fart, säger han i C More efter matchen.

Startelvor:

PSG: Donnarumma - Hakimi, Ramos, Marquinhos, Mendes - Soler, Danilo, Verratti, Zaire-Emery - Messi, Neymar.

Bayern München: Sommer - Pavard, Upamecano, De Ligt, Cancelo - Kimmich, Goretzka - Coman, Musiala, Sané - Choupo-Moting.

