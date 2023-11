Donnarumma hånades - fick sedlar kastade emot sig

Det var under 2021 som Gianluigi Donnarumma lämnade Milan gratis för spel i franska Paris Saint-Germain.

Övergången rörde upp starka känslor hos den italienska klubbens supportrar. Han tog steget upp från Milans ungdomslag och tilldelades chansen mellan stolparna i A-laget som 16-åring.

Han nobbade dock att förlänga kontrakt för den nämnda flytten till Frankrike, vilket Milanfansen inte uppskattade.

I samband med PSG:s Champions League-möte med Milan fick han ett minst sagt speciellt välkomnande till sin tidigare hemmaarena. Fansen hade tryckt upp falska sedlar med burväktarens ansikte och de kastades mot honom.

Lagkamraten Kylian Mbappé tog dock hånet med en klackspark. Han sågs skratta till i samband med händelsen.

Matchen pågår - det står 1-1.

Milan's Curva Sud on selling the Dollarumma bank notes:



"We will collect a small donation that will be allocated to a football school so as not to raise any more people without values like this unworthy one!" pic.twitter.com/dTWl60pHO4