Experterna inför CL-premiären: "City vinner och Milan överraskar"

OLOF LUNDH

Vilket lag vinner Champions League och varför?

Manchester City. Erling Braut Haaland har fyllt en lucka som Pep Guardiola hade i Manchester City som stupat i semifinal, final de senaste åren.

Vilka tror du överraskar, och varför?

Eintracht Frankfurt med en pånyttfödd Mario Götze. Nej, klubben vinner inte Champions League men första besöket i den finaste klubbturneringen sedan man gick till final 1960 (förlust mot Real Madrid med 7-3) kan bli kul och man har alla möjligheter att spela vidare 2023.

Vilka riskerar att floppa, och varför?

Serie A-lagen? Tuffa lottningar för flera av klubbarna (Napoli, Juventus och Inter) och det är uppenbart att de riskerar att åka ur Champions League efter gruppspelet, vilket väl får anses som en flopp.

ANNONS

GUSTEN DAHLIN

Vilket lag vinner Champions League och varför?

Jag tror att Bayern München och Manchester City kommer spela final, givet att de hamnar på olika sidor i slutspelsträdet. Det är de två lag jag tycker känns mest färdiga, rustade och minst känsliga för en eller ett par skador.

Vilka tror du överraskar, och varför?

Jag vet inte hur mycket överraskning det hade varit, men jag tror att om bara Barcelona håller Inter bakom sig i gruppen så kan de gå riktigt långt i vår. Sen tror jag även att Tottenham kan bli en obehaglig överraskning för många i slutspelet. Conte är en vinnare och kommer bara Son i gång finns där en riktigt spännande offensiv. De har dessutom fått en tacksam grupp att utgå från.

Vilka riskerar att floppa, och varför?

Jag tror definitivt inte att Real Madrid försvarar sin titel, sen hur mycket flopp det skulle vara vet jag inte riktigt. De var fantastiska ifjol och jag minns deras vår med värme, men spelar man om det där slutspelet 100 gånger tror jag inte de vinner speciellt många fler än den gången de vann. Inte heller Liverpool tror jag kommer spela någon final, möjligtvis om ligan fortsätter glida dem ur händerna och de går all in på CL i vår, men jag tycker det ser lite för tunt ut om man jämför med en del andra elefanter.

ANNONS

MARCELO FERNANDEZ

Vilket lag vinner Champions League och varför?

Enmiljonsfrågan. Finns ju många faktorer som kommer bli avgörande: form, skador, fysisk status, läget i ligan, VAR, VM mm. Jag hoppas något av de spanska lagen men min känsla är att PSG är jäkligt revanschsugna och kommer vinna. Den offensiva trion med Mbappe, Messi och Neymar om de är hela kan bli tungan på vågen. Främsta konkurrent är City, Pep & Hååland. Mästarna Real Madrid är alltid en av favoriterna.

Vilka tror du överraskar, och varför?

Om man nu kan säga att ett mästarlag kan överraska så säger jag Milan. Ett år äldre, ett år mognare, ett år med mer erfarenhet av Liga och CL-spel. Då tänker jag att de kommer gå vidare ur gruppen och nå en kvartsfinal. Däremot tror jag inte de går hela vägen. Sedan hoppas jag på de portugisiska lagen fortsätter ta steg.

ANNONS

Vilka riskerar att floppa, och varför?

Flopp, med förväntningar att de tar sig vidare ur gruppen. Då får det bli Sevilla. De två italienska lagen Inter & Juventus är två andra lag som riskerar att få den stämpeln. Inter kan räddas av att de spelar i en tuff grupp. Juventus för att de har svårt att skapa något med ett eget spel och är oerhört beroende av Di Maria och Vlahovic.

SIAVOUSH FALLAHI

Vilket lag vinner Champions League och varför?

Trots att de alltid vinner Champions League så räknar ingen med Real Madrid. Därför har jag tänkt att jag ska göra det även om City, Bayern och PSG hålls som favoriter. Real Madrid är ett speciellt lag, de hittar alltid ett sätt att vinna på. Jag gillar vad de gjort på transfermarknaden och hur de sett ut i början av säsongen. Jag vet inte hur VM kommer påverka ett så stjärntätt lag, men jag kommer aldrig tippa emot Real Madrid i den här turneringen. Real vinner för att de är bäst helt enkelt och så får det vara.

ANNONS

Vilka tror du överraskar, och varför?

Milan kommer överraska. Jag tror de kan ta sig ur sin grupp och sedan vara besvärliga för alla lag beroende på lottningen de får i slutspelet. Det skulle inte förvåna mig om de rödsvarta tog sig långt i turneringen. De har europeiskt dna, ett ungt och hungrigt lag, ett par gamla rävar som kan visa vägen och en publik som kommer fylla San Siro. Sen ska Zlatan in på det i februari, Milan kommer överraska många. Jag höjer också varningens finger för Tottenham, Conte måste visa att han håller även i Europa.

Vilka riskerar att floppa, och varför?

Dödens grupp med Inter, Bayern och Barcelona kommer ställa till planerna för ett av lagen. Bayern går vidare utan problem, andraplatsen är uppe för kamp och det blir såklart hårt, men det lag som åker ur kommer ses som en flopp. Jag tror även att Chelsea och Liverpool kan få det tufft, men de borde lösa gruppspelet ändå.

ANNONS

ASTRIT AJDAREVIC

Vilket lag vinner Champions League och varför?

PSG vinner för att balansen ser väldigt bra ut. En otroligt stark defensiv med Ramos tillbaka i bra form. Sen så har Vitinha kommit och anpassat sig till laget otroligt väl. Sen så är Messi arg efter fjolåret där han inte var sig själv. MNM kommer bli riktigt farliga.

Vilka tror du överraskar, och varför?

Jag tror Milan överraskar. Dom är inne i en positiv period som lag och klubb. Många smarta och unga nyförvärv som bådar gott för deras bredd. Pioli har gjort ett hästjobb med individuella spelare som tagit stora kliv och på det fått den respekten tillbaka som Milan förtjänar.

Vilka riskerar att floppa, och varför?

Atletico Madrid tror jag inte kommer få det helt lätt i sin grupp. Dom har många duktiga spelare men har lite identitetskris. Ska man vara ett fint lag som ska spela fin fotboll? Eller ska man vara det Atletico vi är vana vid att se med ett hårt jobb, starkt presspel och bra kontringsspel? Leverkusen och port ska man absolut inte underskatta 2 bra lag. Sen Brugge på det som år efter år gör bra prestationer i CL och producerat fram bra spelare.

ANNONS

MATÍAS CONCHA

Vilket lag vinner Champions League och varför?

Tror att Man city i år fått in pusselbiten som kan vara avgörande. Intåget av Haaland har gett laget ännu mer respekt och tyngd framåt.De var nära förra året och kommer vara grymt revanschsugna.

Vilka tror du överraskar, och varför?

Jag hoppas att Milan kan överraska alla i år. De italienska mästarna har satt en bra grund med en stabil defensiv och kryddat framåt med erfarenhet i Giroud och Leao som äntligen börjar leverera topprestationer. Kan man hålla sina nyckelspelare friska och få en bra lottning kan de säkert ta sig fram till kvarten.

Vilka riskerar att floppa, och varför?

Tror någon från getingboet Grupp C blir den stora förloraren. Är rädd för att det kan bli Barcelona som är framtunga vilket gör att dom är sårbara för skador i de bakre leden samt att de ledande spelarna är ganska skadebenägna. Sårbara mot snabbt spelade lag med hög press.

ANNONS

Samtliga matcher från årets Champions League-säsong streamas exklusivt på Telia Play och C More.

För att streama UEFA Champions League på C More behövs paketen C More Plus eller C More Premium Plus. Läs mer här.