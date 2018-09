Firmino osäker inför Liverpools CL-premiär: "Har ingen aning - men han mår mycket bättre"

Det var i lördagens toppmöte i Premier League mellan Tottenham och Liverpool som Roberto Firmino, som blev målskytt i Liverpools 2-1-seger, var inblandad i en otäck situation. Brassen fick Jan Vertonghens finger rakt in i ögat och tvingades utgå.

Nu ger managern Jürgen Klopp en uppdatering inför lagets Champions League-premiär mot PSG på Anfield i morgon. Tysken menar att han inte vet om Firmino kommer att vara tillgänglig.

- Ingen aning, för att vara ärlig. Han är mycket bättre. Vi såg alla bilden och var enormt oroade. Men all denna oro är borta och han kommer att bli bra. Men om han kommer att bli bra till i morgon vet jag inte för tillfället, säger Klopp enligt Liverpools Twitter-konto.

Klopp berättade också att Dominic Solanke och Divock Origi med största sannolikhet inte kommer att vara tillgängliga mot PSG.

Klopp on Firmino's #UCL availability: "No idea, to be honest. He is much better. We all saw the picture and we were massively worried. But all these worries are away so he will be fine. If he will be fine for tomorrow, I don’t know in the moment."#UCL pic.twitter.com/9tDPYP30gU