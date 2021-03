Fjärdedomaren avstängd efter olämpligt uppträdande

Champions League-matchen mellan PSG och Istanbul Basaksehir i december blev avbruten. Detta efter att Basaksehirs assisterande tränare Pierre Webo anklagat den rumänske fjärdedomaren Sebastian Coltescu för rasism. Demba Ba, anfallare i Basaksehir, var en av spelarna som reagerade starkast i samband med händelsen.

- Du säger aldrig så här: "Den här vita killen". Du säger: "Den här killen". När du då nämner en svart kille. Varför måste du då säga så här: "Den här svarta killen"?, sa Ba i tumultet efter Webos utvisning.

Därefter följde långa diskussioner mellan spelare, ledare och domare innan spelarna i både lagen lämnade planen i protest och gick ner till omklädningsrummen.

Nu har Uefa kommit med ett besked. Fjärdedomaren Coltescu stängs av resten av säsongen för olämpligt uppträdande i samband med matchen. Coltescu ska också delta i ett utbildningsprogram senast 30 juni 2021.

UEFA has suspended Romanian fourth official Sebastian Coltescu until the end of the season for 'inappropriate behaviour' during PSG-Basaksehir abandoned match in December. Coltescu also ordered to attend an educational programme before 30 June 2021.