Grealish hånades för åtta år gammal tweet: "Hala Madrid"

Manchester City hade med sig en uddamålsledning in i semifinalsreturen mot Real Madrid under onsdagskvällen. Ett sent ledningsmål på Bernabeu såg sedan ut att räcka – men Real kvitterade med två mål från Rodrygo på stopptid. I förlängningen frälstes spanjorerna än en gång av Karim Benzema, som avgjorde på straff.

Efter uttåget fick flertalet City-spelare utstå kritik för att ha tappat matchen. En av dem var Jack Grealish, som enligt bland annat Arsene Wenger borde ha kunnat stoppa Reals kvittering i matchen.

- När Grealish går upp mot (Dani) Carvajal så får han passera för enkelt, alldeles för enkelt. Han (Grealish) måste verkligen kämpa för att stoppa den crossbollen, säger den tidigare Arsenal-tränaren till beIN Sports.

Men det stannade inte där för Grealish. På Twitter fick ett inlägg som skrevs för åtta år sedan nytt liv. Grealish, som då var 18 år och spelade i Notts County, skrev: "Hala Madrid!" följt av flera spanska flaggor i samband med att Real mötte Bayern München det året Champions League-semifinal. Något som nu uppmärksammades i syfte att håna spelaren.

Inlägget fick efter matchen tusentals likes och delningar, innan det raderades av 26-åringen.